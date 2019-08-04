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Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye demeç verdi

4 Ağustos 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye verdiği demeç bugünkü Rum gazetelerinde de geniş bir şekilde yer buldu.

Alithia gazetesi habere manşetinden “Kıbrıs Türk Lideri Mustafa Akıncı 9 Ağustos Görüşmesinden İyi Bir Sonuç Çıkmasını Umuyor ve Öneriyor: ‘Her Şeyi Açık Kalplilikle Söyleyelim’”; iç sayfadan ise “İyi Bir Sonuç Çıkmasını Umuyorum- Acı Dolu Geçmişi Bırakalım, İlerleyelim” başlıklarıyla geniş yer verdi.

Haber Politis gazetesinde “Akıncı: Sondajlar Konusunda Moratoryum Önereceğiz”, Haravgi gazetesinde “Gerginlik Giderilmeli- Akıncı: Tarafların Aynı Şeyi İsteyip İstemediği Netleştirilmeli”, Simerini’de “Doğal Gaz ve Yeni Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) Gündemde- Mustafa Akıncı 9 Ağustos Görüşmesiyle İlgili Kartlarını Açıyor”, Kathimerini’de “Doğal Gaz Müzakerelerin Başlaması İçin Önkoşul Değil- İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonda ve Siyasi Eşitlikte Israr Ediyoruz- Doğal Gazı ve Maraş’ı Görüşelim”, Fileleftheros’ta ise “Topu Başkan Anastasiadis’e Atıyor- Her şeyin Açıklığa Kavuşması Zamanı Geldi- Akıncı: Doğal Gaz Konusu da Başkan Anastasiadis’le Olan Gayri Resmi Görüşmede- Ortak Komite Veya Enerji Planlamalarının Ertelenmesi- Maraş Konusunda Özersay’ın (Açıklamalarından) Mesafeli” başlıklarıyla yer buldu.

Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE, demecin tam metnine kendi web sayfasından Türkçe olarak da yer verdi.

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