Cumhurbaşkanı Akıncı, Güzelyurt’taki Açık Pazarı gezdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Güzelyurt’taki Açık Pazarı’nı ziyaret etti.

Akıncı, ziyarette, esnafla ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Ziyaretini BRT’ye değerlendiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, zaman zaman farklı bölgeleri ziyaret edip vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldiğini belirterek, insanların seçtikleri kişileri aralarında görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Ziyarette vatandaşların çeşitli sorunlarını dinlediğini kaydeden Akıncı, bunların takipçisi olacağını ve hükümete yardımcı olacağını belirtti.

Akıncı, yeni kurulan 4 partili koalisyon hükümetinin başarılı olmasının hepimizin ve toplumun başarısı olduğuna dikkati çekerek, yurttaşların düşüncelerinin yürütmeye yansımasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, vatandaşlarla bir araya geldiği ziyaretlere önem verdiğini ve bu ziyaretleri sürdüreceğini de ifade etti.