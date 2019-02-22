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Cumaya kadar yağmurlu geçecek

KKTC’de Cuma gününe kadar yağmur bekleniyor, hava sıcaklığı düşecek.

22 Şubat 2019
hava durumu

KKTC’de Cuma gününe kadar yağmur bekleniyor, hava sıcaklığı düşecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 23 Şubat – 1 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; hava sıcaklığı ise iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.
Rapora göre yarın parçalı bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Pazartesi günü parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu; Salı günü parçalı bulutlu, öğleye kadar sağanak yağmurlu ; Çarşamba ve Perşembe günleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak, Cuma günü ise parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.

Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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