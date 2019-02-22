Cumaya kadar yağmurlu geçecek

KKTC’de Cuma gününe kadar yağmur bekleniyor, hava sıcaklığı düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 23 Şubat – 1 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; hava sıcaklığı ise iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rapora göre yarın parçalı bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Pazartesi günü parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu; Salı günü parçalı bulutlu, öğleye kadar sağanak yağmurlu ; Çarşamba ve Perşembe günleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak, Cuma günü ise parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.

Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.