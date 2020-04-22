Hava DurumuSürmanşet

Cuma ve Cumartesi sağanak yağmur bekleniyor

22 Nisan 2020
sağanak yağmur

Meteoroloji Dairesi, cuma ve cumartesi günü sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, 23 – 29 Nisan tarihleri arasında ülke serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cuma parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 25 – 28 ºC, cuma ve cumartesi günleri ise 21 – 24 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Litresi 50 kuruşun altına düştü!

Litresi 50 kuruşun altına düştü!

20 Nisan 2020
Photo of Sertoğlu ve Bozatlı Covid-19’da Spor canlı yayınında

Sertoğlu ve Bozatlı Covid-19’da Spor canlı yayınında

20 Nisan 2020
Photo of Türkiye N95 standardında maske makinesi üretti

Türkiye N95 standardında maske makinesi üretti

20 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de virüsten 2 bin 140 can kaybı

Türkiye’de virüsten 2 bin 140 can kaybı

20 Nisan 2020
Photo of Çin, Bambu Fareleri’nin tüketimini yasakladı

Çin, Bambu Fareleri’nin tüketimini yasakladı

20 Nisan 2020
Photo of Harmancı: Paylaşarak başaracağız

Harmancı: Paylaşarak başaracağız

20 Nisan 2020
Photo of Cahit Necipoğlu’ndan örnek davranış

Cahit Necipoğlu’ndan örnek davranış

20 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017’ye yükseldi

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017’ye yükseldi

19 Nisan 2020
Photo of Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor?

Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor?

19 Nisan 2020
Photo of “Tedaviye cevap vermeyen hastaların solunum cihazlarını kapatıp, huzur içinde ölmesine yardımcı oluyorum”

“Tedaviye cevap vermeyen hastaların solunum cihazlarını kapatıp, huzur içinde ölmesine yardımcı oluyorum”

19 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı