Cuma gününe kadar yağmur var

Meteoroloji Dairesi cuma gününe kadar yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi 22-28 Şubat tarihli hava durumu raporuna göre bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklıkları periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derce diğer günlerde ise 14-17 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle Batı ve Güney yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.