Cuma günü kar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi cuma günü öğleye kadar dağlık kesimlere kar veya karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi 10-16 Mart hava durumu raporuna göre bölgemizin genellikle alçak basınç sitemi ile periyodun ilk günü soğuk ve nemli, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece diğer günlerde ise 10-13 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Perşembe ve Cuma günleri ise Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına olarak esecek.