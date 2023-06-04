CTP yarın akşam Paradise Park’ta tanıtım gecesi düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 25 Haziran ara seçimine yönelik olarak yarın akşam saat 20.30’da Paradise Park’ta tanıtım gecesi düzenliyor.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi, Paradise Park’ta yarın saat 20.30’da başlayacak gecede, milletvekili adayı Sami Özuslu’yu tanıtacak CTP, “Birlikte Yönetim Yol Haritası”nı da halkla paylaşacak.

Resmi propaganda sürecinin ilk gününde yer alacak tanıtım etkinliği, “Bu Ülke Sensin – Sen Hep Varsın” sloganıyla yapılacak. Gecede, milletvekili adayı Sami Özuslu’nun yanı sıra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşma yapacak.

Ayrıca seçim filminin ilk gösterimi gerçekleştirilecek. Tanıtım toplantısı, halka ve tüm sivil toplum örgütlerine açık olacak.