CTP: Tatar’ı erken bir vakitte Cumhurbaşkanlığı binasından ayrılmaya davet ederiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), gazeteci Serhat İncirli’nin “Cumhurbaşkanlığı binasından dışarıya çıkarılmasına” ilişkin açıklama yaptı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nde geçekleştirilen seçimlerin ardından ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs’a gerçekleştirilen Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın temaslarını takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı’nın gazetecilere açık duyuru yaparak akreditasyon başvurusu alması ve akredite olan gazetecilerin de bu temasları izlemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı’na gitmesi sonrasında, gazeteci Sn. Serhat İncirli, bugüne kadar hiç yaşanmamış bir biçimde Cumhurbaşkanlığı binasından dışarıya çıkarılmıştır” denildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a birtakım eleştirilerde bulunulan açıklamada, “Ersin Tatar’ın bu toplumun değerlerine son saldırısı gazetecileri kapı dışarı etmek olmuştur” denilerek, bu tavrın “etik değerlerden ve demokrasiden bihaber olmak” olduğu savunuldu.

CTP açıklamasında, “Tatar’ı bir an önce Kıbrıs Türk halkına yapmış olduğu saygısızlıkları durdurmaya ve mümkün olduğunca erken bir vakitte Cumhurbaşkanlığı binasından ayrılmaya davet ederiz” ifadelerine de yer verildi.

CTP, Serhat İncirli’nin ve özgür basının yanında olduklarını da bildirdi.