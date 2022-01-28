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CTP Milletvekili Doğuş Derya covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

29 Ocak 2022
doğuş derya





CTP Milletvekili Doğuş Derya sosyal medya hesabı üzerinden PCR test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.
Açıklama şu şekilde: 
Birkaç gündür soğuk algınlığı semptomları yaşadığım için evdeydim, bugün çıkıp tedbir amaçlı PCR testi yaptırdım. Test sonucum Pozitif geldi. Kendimi iyi hissediyorum, sanırım bunda aşılarımı aksatmadan yapmış olmamın etkisi büyük… 7-10 günlük bir izolasyon sürecinden sonra yeniden sokağa döneceğim.
Testlerinizi ve aşılarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin, maskecikleri çıkarmayın 🙂 herkese kocaman sevgi 💜








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29 Ocak 2022


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