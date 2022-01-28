CTP Milletvekili Doğuş Derya covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya sosyal medya hesabı üzerinden PCR test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

Birkaç gündür soğuk algınlığı semptomları yaşadığım için evdeydim, bugün çıkıp tedbir amaçlı PCR testi yaptırdım. Test sonucum Pozitif geldi. Kendimi iyi hissediyorum, sanırım bunda aşılarımı aksatmadan yapmış olmamın etkisi büyük… 7-10 günlük bir izolasyon sürecinden sonra yeniden sokağa döneceğim.