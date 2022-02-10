CTP Meclis Araştırma Komitesi kurulması önerecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşturulması ihtiyacının tekrardan sorgulanamaz bir boyut kazandığını kaydetti.

CTP Basın Bürosu tarafından, Halil Falyalı cinayeti üzerine yapılan açıklamada, yaşanan bu olay ve bununla birlikte ülkede var olan organize suç yapılanmasının tüm yönleriyle ele alınmasını sağlamak adına, CTP’nin Meclis Araştırma Komitesi kurulması önerisini gündeme taşımayı kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, sivilleşme ve güvenlik unsurlarını doğru zemine oturtacak yasal değişiklik ve mevzuat ihtiyacının da Meclis’e ve halkın gündemine taşımak adına çalışmalar başlattıkları ifade edildi.

“İçinde bulunduğumuz dönemde, arka arkaya yaşanmış olan kabul edilmez saldırılar ve cinayet, halkı korku iklimine hapsetmiştir. Kıbrıs Türk halkı, güvensizlik kriziyle karşı karşıya bırakılmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada, konunun adli makamlar tarafından takip edilmesi ve faillerin bir an önce bulunması gerektiğine dikkat çekildi.

Yaşanan olayların, ülkedeki güvenlik teşkilatlanmasının yapısının, işlevlerinin ve donanımının da hızla yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gözler önüne serdiği ve limanların eksik donanımının tamamlanmasını, muhaceretin daha sıkı denetimle işlev yapmasını zorunlu kıldığı belirtilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi, söz konusu meseleyle ilgili, güvenlik açıklarının tespiti ve tüm iddiaların kafalarda soru bırakmayacak şekilde sonuçlanmasının takipçisi olacaktır. Ucu nereye dokunursa dokunsun, etkin bir soruşturmayla konunun derhal çözülmesi gerekmektedir.”