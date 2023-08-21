CTP Lefkoşa ilçesi esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ağustos 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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CTP Lefkoşa ilçesi esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa ilçesi esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın yaptığı yazılı açıklamada, CTP Lefkoşa ilçesi Yönetim Kurulu üyeleri, Lefkoşa Milletvekilleri ve LTB Belediye Meclis üyelerinin katılımı ile sadece seçim dönemi değil her daim esnafın yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.


Barçın, CTP Lefkoşa İlçesi olarak sorunları dinleyip, çözüm önerilerini sunmaya ve sorunları çözme uğraşlarına devam edeceklerini ifade ederek, “hep birlikte çalışarak ülkemizi iyileştirme mücadelemizi yükselteceğimizi kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

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Tags:Cumhuriyetçi Türk PartisiCumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa ilçesi
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