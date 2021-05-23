Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturmanın yeniden açılmasını talep etti.

Polisi, Cumhurbaşkanı’nı ve hükümeti bu konuda göreve çağıran CTP, konunun takipçisi olacağını belirtti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Temmuz 1996 tarihinde evinin önünde vurularak öldürülen, Yenidüzen Gazetesi yazarı Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili basında yeni iddiaların ortaya çıkmasının önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kutlu Adalı’nın, sorgulayıcı, eleştirel yaklaşımı ile Kıbrıslı Türklerin huzur ve refahını savunduğu, sürekli olarak haysiyetli bir yaşamı gündeme getirdiği, Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkilerin eşitlik çerçevesinde, saygı ve sevgi temelinde gelişmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Adalı’nın, olayların üzerine giderek, her türlü kirli iş veya ilişkinin açığa çıkması gerektiğini aydın tavır göstererek hayatı boyunca savunduğu kaydedilen açıklamada, bahse konu dönemde, Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleştirilen polis soruşturmasının ileriye götürülmemesi üzerine, cinayeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götüren eşi İlkay Adalı’nın davayı kazandığı ve 31 Mart 2005’te mahkemenin, cinayet hakkında yeterli ve inandırıcı araştırma yapılmadığı gerekçesiyle ilgili devlet olarak Türkiye’ye mahkumiyet kararı verdiği kaydedildi.

Bugün basında çıkan haberlerin, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili dönemin Türkiye Emniyet Genel Müdürü ve ekibini açıkça işaret ettiği ileri sürülen açıklamada, CTP’nin, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturmanın Polis Genel Müdürlüğü tarafından süratle ve yeniden açılmasını, ilgili iddiaların değerlendirilmesini ve soruşturmanın tamamlanmasını talep ettiği belirtildi.

“ADALI CİNAYETİ TOPLUMDA DERİN YARALAR AÇMIŞ BİR KONUDUR”

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bir siyasi cinayet olan Kutlu Adalı olayı, toplumda derin yaralar açmış bir konudur. Toplumsal güven ve huzurun sağlanması, bu ve benzeri tüm siyasi cinayetlerin üzerine kararlılıkla gitmekten ve sonuçlandırmaktan geçmektedir. Bu soruşturmanın yeniden açılıp sonuçlandırılması konusunda sorumlulukları bulunan Sayın Ersin Tatar ve Ersan Saner Başbakanlığındaki Azınlık Hükümeti’ni göreve davet eder CTP olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı bildiririz.”

Öte yandan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Kutlu Adalı cinayetine ilişkin bu iddialardan sonra Başsavcılık ve Polis Teşkilatı derhal yeniden harekete geçmelidir. Konuyu yarın Meclis’te de gündeme getireceğiz. Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık, ülkemizde gerçekleşen ve insan hakları ve demokrasi açısından derin yaralar açan bu cinayete dair tüm iddiaların ciddiyetle değerlendirilmesi konusunda hepimize görev yüklemektedir…” ifadelerini kullandı.