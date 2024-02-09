CTP Kadın Örgütü ve POGO’dan “Bütün Kıbrıs-Bütün Kadınlar” buluşması

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ve POGO heyetleri “Bütün Kıbrıs-Bütün Kadınlar” (Enomenes Ginaikes- Enomeni Kipros) temasıyla toplantı düzenledi.

Toplantıda, POGO’yu temsilen Genel Sekreter Skevi Koukouma, Örgütlenme Sekreteri Eleni Evagorou, Lefkoşa, Larnaka ve Limasol bölge temsilcileri Artemis Pieri, Andry Michail, Sotiroula Yiasemi ve Afroditi Lougkrou’dan oluşan heyetle, CTP Kadın Örgütü adına Başkan Doğuş Derya, Genel Sekreter Gülden Karakaya, Dış İlişkiler Sekreteri Simge Okburan, Örgütlenme Sekreteri Tülay Sönmez, Eğitim Sekreteri Umure Örs, Lefkoşa, Girne ve Mağusa Kadın Örgütü başkanları Alev Şensoy, Özay Kalyoncu ve Mine Karaca bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs’ta yaşayan kadınların ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel durumlarının ele alındığı toplantıda, cinsiyet temelli ayrımcılığın farklı sosyal ve sınıfsal konumda bulunan kadınları nasıl etkilediği üzerine çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Etnik kökeni fark etmeksizin adanın hem kuzeyinde hem de güneyinde yaşayan kadınların maruz kaldığı eşitsizliklerin benzer olduğu tespitinin yapıldığı toplantıda, bölgeler arası iş birliği yapılması ve belirlenen tematik konularda faaliyetlerde bulunulması görüşüldü.

“Bütün Kıbrıs – Bütün Kadınlar” (Enomenes Ginaikes – Enomeni Kipros) konsepti temelinde başlayacak çalışmaların, kadın emeği, eğitim, sosyal politikalar, kadın sağlığı, ekoloji, ev içi şiddet, siyasal katılım, göçmen kadınların maruz kaldığı ayrımcılıklar ve kültür-sanat gibi konuları içerdiği belirtildi.

Karşılıklı bilgi alışverişinin yapılacağı çalışma gruplarının oluşturulması yanında, CTP Kadın Örgütü ve POGO ilçe teşkilatlarının ortak etkinlikler düzenlemesinin kararlaştırıldığı toplantıda öne çıkan bir diğer başlık, BM Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararı ekseninde “kadınların barış sürecine aktif katılımı” oldu.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada “Kıbrıs’taki bölünmüşlüğün federal çözüm ekseninde son bulması için çaba gösteren kadın örgütleri olarak, bugüne dek kadınların barış inşa sürecine katılımı konusunda POGO ile birlikte yürüttüğümüz mücadeleyi bir adım öne taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Adanın hem güneyinde hem de kuzeyinde yaşayan kadınların benzer sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Derya, bundan sonraki süreçte iş birliği alanlarını daha da geliştireceklerini ve Kıbrıs’ı bütünleştirmek için bütün kadınlar olarak mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.