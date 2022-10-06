CTP Genel Başkanı Erhürman ve beraberindeki heyet Zeytinlik’i ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Zeytinlik köyünü ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP’nin Girne Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı Murat Şenkul’un bölge gezileri kapsamında Zeytinlik’e giden Erhürman’a Girne İlçe Başkanı, Milletvekili Ongun Talat, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci ve Fikri Toros, eski başbakanlardan Ömer Soyer Kalyoncu ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, değişim ve dönüşümü Girne’de Murat Şenkul ile başlatacaklarını söyledi. “Değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmek, çocuklarımıza karşı yükümlülüğümüzdür” diyen Erhürman, yaşananların Girne’nin kaderinin olmadığını kaydetti.

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da yaptığı konuşmada, CTP’nin yerel yönetimlerde “bir ekol haline geldiğini” söyledi.

CTP Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ezber bozan bir yönetim anlayışı sergileyeceklerinin ve Girne’ye sahip çıkacaklarını belirttti.

-Erhürman: Girne’nin durumu üzüntü veriyor

Her Lefkoşalının geçtiğimiz yıllarda, biraz da Girneli olduğunu, geçmişte Lefkoşalıların bütün pazarlarını Girne’de geçirdiği hatırlatan Erhürman, Girne Limanı’nın ve plajlarının, Girneliler ve Lefkoşalılar için önemine dikkat çekti.

Tufan Erhürman, geçmişte Girne’nin eğlence hayatının da çok önemli bir yerde olduğunu anımsattı.

Erhürman, “Cumartesi eğlenceye gidilecekse, yer Girne olurdu. Şu anda Lefkoşa’da Surlariçi’ni gezelim, pek çok yer doludur. Çünkü Lokmacı bölgesi, Mehmet Ali Talat döneminde açılmıştır, Kadri Fellahoğlu döneminde yayalaşmıştır. Şimdi Surlariçi bu iki ismin katkıları sonucu buralara kadar gelmiştir” dedi.

Girne’nin şu anki durumunun kendilerine üzüntü verdiğini belirten Erhürman, Girne’de tuhaf bir dönüşüm yaşandığını ve bu değişimin de hız kazandığını kaydetti.

-“Yaşananlar Girne’nin kaderi değildir”

Girne’nin trafik sorunu hakkında da konuşan Tufan Erhürman, “Bu trafiğin içinde Girne’de bir yere ulaşmak eziyet haline dönüştü” dedi. Yaşananların Girne’nin kaderi olmadığına dikkat çeken Erhürman, söz konusu durumun, Girne’nin yönetilmemesiyle ilgili problemlerden kaynaklandığını savundu.

Girne’nin maaş ödeme sorunu yaşamasının, “akıllara zarar bir şey olduğunu” iddia eden Erhürman, “CTP’nin birçok belediyesi var. Bu belediyelerin gelir kaynaklarıyla Girne’nin gelir kaynaklarını kıyaslayın. Girne ödeme güçlüğü yaşıyor. Girne’de kötü yönetim var ve biz bunu değiştirmek zorundayız. Bizim artık silkinip kendimize gelmemiz ve mesaj vermemiz gerekiyor” dedi.

-Talat: CTP, yerel yönetimlerde bir ekol haline gelmiştir

CTP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat, CTP’nin çok yönlü bir mücadele sürdürdüğünü belirtti.

‘Yılan hikayesine’ dönen bir yerel seçim süreci geçirildiğini savunan Talat, “CTP olarak bu yurda tutunmakla ilgili ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi halkımızla birlikte vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Girne’yi, ‘can çekişen’ durumdan kurtarmak için yola çıktıklarını söyleyen Talat, Belediye Başkan adayı Murat Şenkul’a güvendiklerinin altını çizdi.

Murat Şenkul ve ekibinin vizyonuna güvendiklerinin altını çizen Talat, “CTP Kıbrıs’ın kuzeyinde yerel yönetimler anlamında bir ekol haline gelmiştir. Çağdaş ve yenilikçi, insana hizmet götüren anlayışın taktirini tüm halkımız ortaya koymaktadır. Bu yerel seçimlerde Girne’yi geri alacağız” ifadelerini kullandı.

-Şenkul: Girne’nin içinde bulunduğu hali hazmedemiyoruz

CTP Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul da yaptığı konuşmada, Girne’ye duygusal bağlarla bağlı olduklarını ifade etti.

Girne’nin içinde bulunduğu hali hazmedemediklerini söyleyen Şenkul, Girne’nin ‘bugünkü durumunu hak etmediğini’ dile getirdi.

Son yıllarda yapılanlara bakıldığı zaman, Girne’nin daha da kötüye gidebileceğini dile getiren Şenkul, Girne’nin sıkıntıları olduğunu belirtti.

Kanalizasyon konusunun büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Şenkul, “Kanalizasyon sorunu bugünümüzü değil, geleceğimizi de tehdit eden bir sorundur. Kanalizasyon sorunu çözülebilirdir. Mevcut belediye başkanı 8 yılda çivi çakmadı bu konuda. O çözemedi, biz çözeceğiz” dedi.

Girne’nin trafik sorunuyla ilgili de konuşan Şenkul, bu konuda da merkezi hükümetle işbirliği yapılabileceğini kaydetti.

-“Girne’de yerel liderlik alanında eksiklik var”

Girne’de yerel liderlik alanında eksiklik olduğunu söyleyen Şenkul, “Merkezi hükümet Girne’yi unuttuğu zaman, Girne Belediye Başkanı sorumluluk almıyor. Siyasi ikbal sebepleriyle hükümeti karşısına almak istemediği için bizi trafikte strese ve maddi kayba sokuyor” diye konuştu.

Yerel idarenin, sorumluluk alıp doğu çevre yolu için adım atması gerektiğini belirten Şenkul, “Kısa vadeli çözümler değil, sorunları temelden çözmemiz lazım” dedi.

Girne’deki adalet sorununun hem belediyede hem de halk arasında çözülmesi gerektiğini söyleyen Şenkul, Girne’nin cazibesini git gide yitirdiğini savundu.

Girne’nin bugün İskele’nin çok daha gerisine düştüğünü söyleyen Şenkul, “Şu an Girneliler, Lapta yolunda yürüyor, İskele’ye kahve içmeye gidiyor. Sahil yolumuz, doğa yürüyüş yolumuz yok” dedi.

Şenkul, ezber bozan bir yönetim anlayışı sergileyeceklerinin sözünü verdi.