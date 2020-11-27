CTP Genel Başkanı Erhürman, Siyasi Parti Başkanları ile yemekte buluştu

Hükümet kurma arayışları yemekli görüşmede devam ediyor..

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın davetiyle, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanları yemekte bir araya geldi.

Yemeğe UBP Genel Başkan Vekili Saner, başka bir programı nedeniyle katılamıyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın davetiyle, Ulusal Birlik Partisi hariç Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanları bu akşam Valide Hanım Konağı’nda bir araya geldi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın katıldığı yemeğe, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in başka bir programı olduğu gerekçesiyle katılamayacağı bildirildi.

Yemeğin özel bir yemek olduğu, basına açık olmayacağı, herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.