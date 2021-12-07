CTP Gençlik Örgütü Karpaz’da eğitim kampı düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, geçtiğimiz günlerde Karpaz’da eğitim kampı düzenledi. Kampta ülkenin içinde bulunduğu sorunlar yanında gençliğin sıkıntıları ve bunların çözüm yolları ele alındı.

Pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen kampta, ‘Sosyal Medya ve Siyasal İletişim Eğitimi, Gençlik Örgütü Tarihi ve Örgütlenme’ gibi eğitimler verildi.

Yaklaşık 50 CTP Gençlik Örgütü üyesinin katıldığı kampa Parti Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Milletvekili Erkut Şahali de katıldı.

CTP Gençlik Örgütü eski başkanlarından Ongun Talat, Ürün Solyalı, Derviş Aygın, Şehan Tomgüsehan ve Bertu Dedeler de kampa katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Sorakın da CTP’nin hükümette olduğu dönemlerdeki icraatlar hakkında gençlere bilgi verdi ve gençliğin sorunları ile sorunlara yönelik çözüm önerilerini dinledi.

Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner ise ‘İlçe, Seçim ve Örgütlenme’ konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Oldukça verimli geçen kampta CTP Gençleri, ülkenin içinde bulunduğu sorunlardan ve gençliğin sıkıntılarından kurtulmak için tek yolun güçlü bir CTP hükümeti olduğunun altını çizdi.