CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi ile Çatalköy Esentepe Belediyesi Yürüyüş Kulübünün birlikte organize ettiği doğa yürüyüşü dün gerçekleştirildi. CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile öğretmen Erkan Çelikeri’ye teşekkür etti. Alevkayası’ndan Ermeni Manastırı’na gerçekleştirilen yürüyüşe CTP Gençlik Örgütü üyelerinin yanı sıra bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi.

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Tags:Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik örgütü
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