CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi ile Çatalköy Esentepe Belediyesi Yürüyüş Kulübünün birlikte organize ettiği doğa yürüyüşü dün gerçekleştirildi. CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile öğretmen Erkan Çelikeri’ye teşekkür etti. Alevkayası’ndan Ermeni Manastırı’na gerçekleştirilen yürüyüşe CTP Gençlik Örgütü üyelerinin yanı sıra bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi.

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