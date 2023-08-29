CTP, Ceza Yasası ve Askeri Suçlar Yasası için değişiklik önerilerini sundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ceza (Değişiklik) Yasası ve Askeri Suçlar ve Cezalar (Değişiklik) Yasası önerilerini Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sundu. Demokrasi ve ekonomik refahın tesisi amacı ile hazırlanmakta olan yasa çalışmaları temelinde, paydaşların da sunmuş olduğu görüşler ışığında hakaret ve sövme iddialarına karşı Mahkemeye başvuru hakkını engellemeksizin modern hukuk ilkeleri çerçevesinde Ceza (Değişiklik) Yasası ve Askeri Suçlar ve Cezalar (Değişiklik) Yasası önerilerini KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sundu. Bu değişiklik önerisinin yanı sıra, toplumu yakından ilgilendiren ve birçok alanda çözüm sunan yasa önerilerinin önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmaya devam edileceği belirtildi. CTP tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Düşünce, İfade ve Haberleşme özgürlüğü, demokratik toplumun esaslı temellerinden biri olup, demokratik toplumun ilerlemesi ve her bir bireyin kendini geliştirmesinin temel şartlarından biridir. KKTC Anayasasının, Yargı Kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da altı çizildiği üzere düşünceyi ve rahatsız edici dahi olsa ifadeyi hapis cezası ile cezalandırmak artık çağımızın gerisinde kalan bir tedbirdir. Siyasi kişiliklerin, siyasi sorumlulukları ve cevap verme araçlarının genişliği göz önünde bulundurularak kendilerine yöneltilen eleştirilere karşı daha hoşgörülü olması gerektiği en temel ilkelerden olmuştur. Şiddete teşvik ve nefret suçları haricinde ifade özgürlüğünü kullanan kişilere cezai yaptırım uygulanmaması gerektiği modern demokrasilerde genel kabul görmektedir. İç hukukumuzda hakaret ve sövme iddialarının hukuk davaları marifeti ile de yargı huzuruna taşınması konusunda herhangi bir engel yoktur.

CTP, demokrasi ve ekonomik refahın tesisi amacı ile hazırlamakta olduğu yasa çalışmaları temelinde; paydaşların da sunmuş olduğu görüşler ışığında hakaret ve sövme iddialarına karşı Mahkemeye başvuru hakkını engellemeksizin modern hukuk ilkeleri çerçevesinde Ceza (Değişiklik) Yasası ve Askeri Suçlar ve Cezalar (Değişiklik) Yasası önerilerini KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunmuştur. Önümüzdeki günlerde de toplumu yakından ilgilendiren ve birçok alanda çözüm sunan yasa önerilerini Cumhuriyet Meclisi’ne sunacaktır.”