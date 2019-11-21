Ekonomi

Creditwest yazılım ekibi Oracle Modern Cloud Day’e katıldı

21 Kasım 2019

Creditwest Bilgi Sistemleri Ekibi, Oracle tarafından dünya genelindeki bir çok şehirde yapılmakta olan Oracle Modern Cloud Day’in Istanbul 2019 etkinliğine katıldı.

Dünyanın bir çok farklı ülkesinde gerçekleşen Oracle Modern Cloud Day eğitimine Creditwest Bank’tan Bilgi Sistemleri Müdürü Bora Tüccaroğlu ve yazılım ekibinden Can R. Pahalı, Derviş Kayımbaşıoğlu ve Erdoğan Alper katıldı.

Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen eğitime Türkiye’den ve dünyadan bir çok yazılım uzmanı, kurumlarının dijital ekonomide başarıya ulaşmasına yardımcı olacak en yeni teknolojik bilgileri edinmek amacıyla Oracle Modern Cloud Day’e katılım gösterdi.

Bulut teknolojisinin geleceğini bugünden deneyimlemek için Oracle’ın dünya çapında düzenlediği bir günlük eğitimlerde uzmanlar, dünyanın farklı yerlerinde Bilgi Teknolojileri operasyonlarından daha etkin nasıl faydalanıldığı yaşanmış başarı hikayeleri üzerinden öğrenebiliyor.

Creditwest yazılım ekibi, Oracle

Bilgi Teknolojilerinde modern veri yönetimi sistemi olarak adlandırılan Modern Cloud sistemini  her kurumun  kendilerine göre nasıl özelleştirdiklerini de tecrübe etme şansı elde eden Creditwest Bank yazılım mühendis ekibi,  eğitimde dünyanın başka yerlerindeki konu ile ilgili uzmanlarla  buluşma şansı da yakaladı.



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