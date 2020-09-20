Creditwest üreticinin yanında olmaya devam ediyor

Çeyrek asırdır bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve her dönemde üreticinin yanında olan Creditwest Bank, süt üreticileri, hayvan üreticileri, kuru tarım, narenciye üreticilerimize özel sunduğu hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Son dönemde tüm dünyada baş gösteren virüs salgını ile üretimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Ülkemizde GSYH nın % 9’u ve toplam istihdamın %20 sine denk gelen tarım sektörü önemli bir gelir kaynağı ve istihdam olanağı sağlıyor. Günümüzde üretim ve üreticinin desteklenmesi ve her zaman geliştirilmesi gerektiği ifade eden ekonomistler özellikle doğru finansmanın hayati önem taşıdığı konusunda hem fikirler.

Creditwest Bank üreticilerin beklenti ve ihtiyaçlarına hitap eden Süt Rekolteli kredi, Tarım/tahıl Rekolteli Kredi ve Sebze Meyve Rekolteli kredi ürünleri ile rekolte beyan eden üreticilere uygun faiz ve vadelerde kredi imkanı sağlıyor. Üreticiler Kuru ve Sulu tarım kredisinde 9 ay sonra ödeme olanağı elde ederek ekim dönemine daha rahat hazırlanma imkanı elde ediyorlar.

Creditwest Bank ve TÜK arasında ilk kez geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma ile üreticilerin rekolte tesliminden doğan ödemeleri Creditwest Bank şubelerinden gerçekleşti. Bu yıl ilgili anlaşma TÜK ile tekrar imzalanarak çiftçilere rekolte ödemeleri hızlı ve zamanında Creditwest Bank şubelerinden gerçekleşmeye devam ediyor.

KÜÇÜK ESNAF, TARIM VE HAYVANCILIK KREDİSİ HAYATA GEÇTİ

Ekonomik faaliyetleri desteklemek amacıyla, reel sektörün ihtiyaç duyacağı finansman kaynaklarına daha kolay ulaşması ve işletme sermayelerine kaynak yaratabilmeleri adına Devlet Destekli Kredi Garanti fonu ve Creditwest Bank işbirliği ile Küçük Esnaf Tarım ve Hayvancılık Kredi hayata geçti. İlgili kredi programında yıllık %9 faiz, 48 ay vade uygulanmakta olup kredi ilk 12 ay geri ödemesiz gerçekleşmektedir. İlgili kredi programında faiz dışında komisyon ve benzeri masraf alınmayacak ayrıca pul vergisi olmayacaktır.

CREDITWEST EMEK KART İLE TÜK HARCAMALARI İLK 90 GÜN ÖDEMESİZ

Üreticilerimiz EMEK Kart ile Toprak Ürünleri Kurumu’ndan aldıkları tüm mal ve hizmetleri(tohumluk arpa, fide, gübre, akaryakıt, v.s.) 3 ay boyunca hiç bir faiz ve masraf ödemeden alabiliyorlar. Tüm alışverişlere 12 ay taksit uygulanmakta olup Emek Kart ile yapılacak tüm işlemler Kurum’un belirlediği peşin fiyat rakamları ile ücretlendirilmektedir. Ayrıca kart masrafı alınmamaktadır.