Creditwest Bank Tiyatro Kulübü’nden önemli başarı

Bir grup gönüllü Banka çalışanının amatör ruh ve disiplinli çalışma sürecinden sonra ne kadar güzel bir oyun çıkardığına tanıklık etmelisiniz. Eğer henüz izlemediyseniz mutlaka yarın akşamki son gösteriyi kaçırmayın.

Gerek çalışanların performansları gerek Bankanın çalışanlarına destek olarak cesaretlendirmesini ayakta alkışlayacaksınız.

Creditwest Bank’ın 25. yılı vesilesiyle gönüllü çalışanlardan oluşan Creditwest Tiyatro Kulübü tarafından sergilenen ‘Bir Beş Dakikanız Var Mı?’ tiyatro oyunu ilk 4 temsilinde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı için 24.500 TL bağış topladı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyesi Üyesi Hüseyin Özün Yamaç ve Vakıf Koordinatörü Övgü İnce Creditwest Bank yöneticilerine ve gönüllü oyuncularına dün Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında teşekkür plaketi takdim etti.

Plaket takdiminde söz alan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyesi Üyesi Hüseyin Özün Yamaç, özellikle finans kuruluşlarından, kurumsal firmalardan gelen bağış ve yardımların sivil toplum örgütleri için çok önemli olduğunu, bu nedenle Creditwest Bank’ın katkılarından dolayı tekrar teşekkür ettiklerini belirtti.

Creditwest Bank Müdürü Mazher Zaheer; Kıbrıs’ın bir bankası olarak ülkeye ve halka çok büyük sorumlulukları olduğunu, bu nedenle sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden bundan sonra da devam edeceklerini ifade etti.

OYUN YARIN SON KEZ SAHNELENECEK

Creditwest Bank, 25 yıldır sosyal sorumluluk bilinciyle birçok derneğe ve vakfa destek olurken Yine bu bilinçle personellerinin 9 aylık özverili çalışmaları sonucu Anton Çahov’un yazılarından hikayelendirilmiş olan tek perdelik “Bir Beş Dakikanız Var Mı? “ oyununu sergiliyor. Oyunu Pınar İnandım ve Erdoğan Kavaz tarafından yönetti.

29 Mayıs 2019, Çarşamba akşamı saat 20.00’da SOS Çocuk Köyü Derneği yararına oyun Türk Maarif Koleji Konferans Salonunda sezonun son oyunu olarak sahnelenecek.

Oyun biletlerleri Creditwest Bank Merkez Şube, Kaymaklı Şube, Köşklüçiftlik Şube ve Gönyeli Şubelerinden temin edilebileceği gibi, salon gişesinden de satın alınabilecektir.