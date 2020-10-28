Covid-19’un neden olduğu pıhtı böyle öldürüyor

Covid-19‘un neden olduğu pıhtı yapılan bir araştırma sonucu Aspirin’in kan sulandırıcı özelliğiyle korona hastalarında pıhtılaşma sonucu meydana gelen ölümleri azalttığını ortaya koydu.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, erken tanı ve tedavide kan sulandırma etkisi olan ilaçların kullanımının önemine dikkat çekti.

ABD’de yapılan bir araştırma ağır Covid-19 hastalarında Deksametazon ve Remdevisir’in yanı sıra Aspirin’in de kullanılabileceğini ortaya koydu.

Covid-19 enfeksiyonu seyrinde çeşitli mekanizmalarla damarlarda pıhtı oluşumu söz konusu olabildiğine dikkat çeken Bayram, “Hem atardamarlarda hem de toplardamarlarda pıhtı olabilir. Toplardamarlarda oluşan pıhtı nedeniyle Covid-19 enfeksiyonu seyrinde akciğer embolisi de görülebilir” dedi.

Prof. Dr. Bayram Covid-19 hastalığında akciğer embolisine neden olan durumları şöyle sıraladı:

“Virusün doğrudan damar duvarında hasar yapması, enfeksiyonda aktiflenen bazı maddelerin pıhtı oluşumuna neden olması, hareketsizlik, hastanede yatış ile gelişen kan akımında azalma.”

Akciğer embolisi ile birlikte Covid-19’un daha ağır seyrettiğini söyleyen Bayram, “Bu hastalığa bağlı ölüm riskini artıran bir durum. Bu nedenle bu olgularda tıpkı akciğer embolisinde olduğu gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmalı” ifadelerini kullandı.

“ASPİRİN KULLANAN YOĞUN BAKIM İHTİYACI AZ”

Hasan Bayram şunları kaydetti: “Uluslararası literatürde, Covid-19 enfeksiyonunda farklı etki mekanizması olan kan sulandırıcı ilaçların kullanımı ile ilgili çok sayıda araştırma mevcut olup bunlardan en güncel olanlarından biri de aspirin ile yapılmış olan. Geriye dönük olarak veri analizi yapılmış olan bu çalışma sonuçlarına göre; ağır Covid-19 hastalığı olan olgularda tedavisinde aspirin bulunanlarla bulunmayanlar karşılaştırıldığında; aspirin kullanmakta olan olgularda hastane yatışı sırasında daha az yoğun bakım ihtiyaçları olmuş ve ölüm oranı daha az olmuştur. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmeli. Benzer etki daha çok sayıda araştırma ile desteklenmiş olarak toplardamarlarda pıhtı oluşumunu engelleyen diğer kan sulandırıcı ilaçlar için de söz konusu.”