KıbrısSpor

Covid-19’da Spor canlı yayını yarın saat 14’te

19 Nisan 2020

Havadis Gazetesi ile Kıbrıs Objektif sayfalarından ortak yayınlanmaya başlayan “Covid-19’da Spor” programının ikincisi yarın saat 14.00’da başlıyor. Havadis Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un program konukları Spor Hekimi Uzm.Dr.Nevzad Denerel ve Sporcu Diyetisyeni Emine Ömerağa olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan spor camiasına Havadis Gazetesi olarak yayınlarımız ve yazılarımız ile katkılarımız devam ediyor. Dijital ortamdaki yazılarımız ve haberlerimiz ile spor kamuoyuna yönelik yaptığımız yayınlara, sosyal medya sayfamızdan canlı yayınlarla da devam ediyoruz.

Havadis Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un soruları ve konukların değerli yorumları ile yapılan ilk canlı yayınında YDÜ Spor Bilimleri Öğretim Görevlisi Doç.Dr.Hakan Atamtürk ve Uzm.Psg.Cansın İskender olmuştu. Büyük ilgi gören programda koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin ve sporcuların etkileri üzerine değerlendirmeler yapılıp öneriler sunuldu. Havadis Gazetesi ve Kıbrıs Objektif web sitelerinin facebook sayfalarından ortak yapılan canlı yayınların ikincisi yarın gerçekleşecek.

Covid-19’da Spor programının ikincisinde konuklar Spor Hekimi Uzm.Dr.Nevzad Denerel ve Sporcu Diyetisyeni Emine Ömerağa olacak. KKTC Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten, aynı zamanda Türkiye futbol süper lig takımlarından Yeni Malatya Kulübü takım doktoru olan Nevzad Denerel ile sporcu sağlığı üzerine yorumlar ve değerlendirmelerin konuşulacağı programda, Sporcu Diyetisyeni Emine Ömerağa ile de sporcuların beslenmeleri konusu irdelenecek.

20 Nisan Pazartesi saat 14.00’da başlayacak “Covid-19’da Spor” programını Havadis Gazetesi ve Kıbrıs Objektif web sitelerinin facebook sayfalarından ortak yapılacak canlı yayınla izleyebilir, soru ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.



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