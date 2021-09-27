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Covid-19’a karşı dünyanın ilk DNA aşısı geliştirildi

(DNA aşısı nedir?, DNA aşısının mRNA aşısından farkı nedir?)

27 Eylül 2021
DNA aşısı ZyCoV-D





Hindistan dünyanın ilk DNA aşısı olan ZyCoV-D’i ürettiğini ve ülkenin düzenleyici kurumu tarafından onayladığını duyurdu. Zydus Cadila adlı bir şirket tarafından geliştirilen aşı 447 binden fazla Covid ölümünün yaşandığı ülkede umutları artırdı. Aşının, önümüzdeki ay gibi erken bir tarihte kullanıma sunulması bekleniyor.

Peki DNA aşısı nedir? Bu yeni aşı, dünyanın Covid-19 ile mücadelesinde mRNA aşılarından bir sonraki silah mı olacak?





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27 Eylül 2021


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