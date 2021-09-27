40 yaşın altındakiler felaketlerle dolu bir hayata hazır olmalı

Bel\u00e7ika\u2019da yap\u0131lan yeni bir ara\u015ft\u0131rma, 2020 y\u0131l\u0131ndan sonra do\u011fan \u00e7ocuklar\u0131n ya\u015famlar\u0131 boyunca b\u00fcy\u00fckanne ve b\u00fcy\u00fckbabalar\u0131ndan 7 kat daha fazla a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cak hava dalgas\u0131 ve di\u011fer iklim felaketlerine maruz kalaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi. \u00c7al\u0131\u015fmada ayr\u0131ca 40 ya\u015f alt\u0131ndaki insanlar\u0131n da bu t\u00fcr a\u015f\u0131r\u0131 iklim olaylar\u0131na s\u00fcrekli haz\u0131r olmas\u0131 gerekti\u011fi belirtildi. Bununla birlikte, bilim insanlar\u0131 ilk kez farkl\u0131 ya\u015f gruplar\u0131na dikkat \u00e7ekerek iklim krizinin yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 nesiller aras\u0131 adaletsizli\u011fe dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBr\u00fcksel\u2019deki Vrije \u00dcniversitesi\u2019nde yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, 2020\u2019de do\u011fan \u00e7ocuklar ya\u015fad\u0131klar\u0131 \u00fclkede karbon sal\u0131n\u0131m\u0131n\u0131 azaltma hedefine ula\u015f\u0131lm\u0131\u015f olsa da hayatlar\u0131 boyunca ortalama 30 a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cak hava dalgas\u0131n\u0131 deneyimleyecek.\r\n\r\nBu, 1960\u2019ta do\u011fan birinden 7 kat daha fazla s\u0131cak hava dalgas\u0131na maruz kalmalar\u0131 anlam\u0131na geliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nYEN\u0130 DO\u011eANLAR TEHL\u0130KE ALTINDA\r\nSon y\u0131llarda do\u011fan bebekleri ayr\u0131ca \u015fu an 60 ya\u015f\u0131nda olan birinden iki kat daha fazla kurakl\u0131k ve yang\u0131nla, \u00fc\u00e7 kat fazla sel ve g\u0131da k\u0131tl\u0131\u011f\u0131yla ba\u015f etmek zorunda kalacak.\r\n\r\nYine de k\u00fcresel \u0131s\u0131nmay\u0131 1,5 santigrat derecede tutmak i\u00e7in sera gaz\u0131 sal\u0131n\u0131mlar\u0131n h\u0131zl\u0131ca azalt\u0131lmas\u0131, bug\u00fcn\u00fcn \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n deneyimleyece\u011fi s\u0131cak hava dalgalar\u0131n\u0131 neredeyse yar\u0131ya indiriyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n40 YA\u015eIN ALTINDAK\u0130LER FELAKETLERLE DOLU B\u0130R HAYATA HAZIR OLMALI\r\nAra\u015ft\u0131rmay\u0131 y\u00fcr\u00fcten profes\u00f6r Wim Thiery, \u2018\u2019Bug\u00fcn 40 ya\u015f\u0131n alt\u0131ndaki insanlar, s\u0131cak hava dalgas\u0131, kurakl\u0131k, sel ve g\u0131da k\u0131tl\u0131\u011f\u0131 gibi beklenmedik olaylarla dolu bir ya\u015fama haz\u0131r olmal\u0131lar\u2019\u2019 dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rma ekibinde yer alan Potsdam\u2019daki \u0130klim Etki Ara\u015ft\u0131rmas\u0131 Enstit\u00fcs\u00fc\u2019nden Dr. Katja Frieler ise, \u2018\u2019\u0130yi haber \u015fu: E\u011fer \u0131s\u0131nmay\u0131 fosil yak\u0131t kullanmay\u0131 azaltarak 1,5 santigrat derecede tutabilirsek \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n omzundaki iklim y\u00fck\u00fcn\u00fc hafifletmi\u015f oluruz\u2019\u2019 diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAFR\u0130KA'DAK\u0130 \u00c7OCUKLAR DAHA FAZLA R\u0130SK ALTINDA\r\n\u0130klimin nas\u0131l deneyimlenece\u011finin ya\u015fan\u0131lan b\u00f6lgeye g\u00f6re farkl\u0131l\u0131k g\u00f6sterece\u011fi de ara\u015ft\u0131rmada ortaya kondu. 2016 ve 2020 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Avrupa ve Asya\u2019da d\u00fcnyaya gelen 53 milyon \u00e7ocuk, 4 kat daha fazla ola\u011fan\u00fcst\u00fc hava ko\u015fullar\u0131n\u0131 deneyimleyecek.\r\n\r\nAfrika\u2019da ayn\u0131 y\u0131llar aras\u0131nda do\u011fan 172 milyon \u00e7ocuk ise 5.7 kat daha fazla bu ko\u015fullar\u0131 tecr\u00fcbe etmi\u015f olacak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKas\u0131m\u2019da \u0130sko\u00e7ya\u2019n\u0131n Glasgow \u015fehrinde d\u00fczenlenecek Birle\u015fmi\u015f Milletler Cop26 \u0130klim Zirvesi\u2019nde en fazla kirlili\u011fe yol a\u00e7an \u00fclkelerden sal\u0131n\u0131m\u0131 daha fazla azaltmalar\u0131 talep edilecek.\r\n\r\n\r\nD\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndaki geli\u015fmekte olan \u00fclkelerde ya\u015fayan gen\u00e7ler, k\u00fcresel \u0131s\u0131nmaya en az katk\u0131s\u0131 olup sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 en fazla ya\u015fayacak nesil olarak zirve yakla\u015f\u0131rken protesto g\u00f6sterileri d\u00fczenleyerek soruna dikkat \u00e7ekmeyi ama\u00e7l\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n