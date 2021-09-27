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40 yaşın altındakiler felaketlerle dolu bir hayata hazır olmalı

27 Eylül 2021
iklim felaketleri





Belçika’da yapılan yeni bir araştırma, 2020 yılından sonra doğan çocukların yaşamları boyunca büyükanne ve büyükbabalarından 7 kat daha fazla aşırı sıcak hava dalgası ve diğer iklim felaketlerine maruz kalacağını gösterdi. Çalışmada ayrıca 40 yaş altındaki insanların da bu tür aşırı iklim olaylarına sürekli hazır olması gerektiği belirtildi. Bununla birlikte, bilim insanları ilk kez farklı yaş gruplarına dikkat çekerek iklim krizinin yol açtığı nesiller arası adaletsizliğe dikkat çekti.





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27 Eylül 2021


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