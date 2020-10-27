Covid-19 sonrası antikor seviyeleri ‘hızla düşüyor’

Antikorlar, vücutta bağışıklık sisteminin çok önemli bir parçasını oluşturuyor ve virüslerin insan hücrelerine girmesini durduruyor.

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, araştırmacıların koronavirüse karşı bağışıklığın azalıyor göründüğünü ve birkaç kez virüse yakalanma riski olduğunu söylediklerini aktardı.

Araştırma heyetinden Profesör Graham Cooke, “Büyük resime bakıldığında, ilk dalganın ardından, ülkenin büyük çoğunluğunun koruyucu bağışıklık konusunda kanıtı yoktu. Aşıya ihtiyaç hala çok fazla. Veriler bunu değiştirmiyor” dedi.