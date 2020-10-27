California yanıyor: 100 binden fazla kişi tahliye edilecek

İtfaiye yetkilileri, Los Angeles kentinin güneyindeki Orange County bölgesinde çıkan yangının 29 kilometrekareden fazla alana yayıldığını ve alevlerin, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 280 bin kişinin yaşadığı Irvine şehrindeki evlere kadar yaklaştığını belirtti.

Alevlere müdahale eden 26 ve 31 yaşlarındaki iki itfaiyecinin ağır yaralandığını bildiren yetkililer, Güney California’da yangınların etkili olduğu yerlerde 90 binden fazla kişi için tahliye emri verildiğini, Yorba Linda şehrinde yaklaşık 12,2 kilometrekarelik alanda etkili olan yangın nedeniyle de en az 10 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Yangının sebebi araştırılıyor

Southern California Edison (SCE) elektrik şirketi, Eyalet Kamu Hizmetleri Komisyonuna sunduğu raporda, yangına elektrikli ekipmanının neden olup olmadığını araştırdığını bildirdi.

Rapora göre, bir telekomünikasyon hattını destek kablosuna bağlayan bir “bağlama telinin”, üstündeki 12 bin voltluk iletken hatta isabet etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

SCE, güvenlik önlemi olarak, alevlerin etkili olduğu yerler dahil beş bölgede yaklaşık 38 bin ev ve iş yerinin elektriğini kesti.

Eyaletin kuzey kesimlerinde ise elektrik dağıtım şirketi Pacific Gas and Electric (PG&E), yangın mevsiminin en şiddetli rüzgarlarından dolayı pazar gecesi 34 bölgede yaklaşık 350 bin abonenin elektriğini kesti. Kesintiden yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

California’da her yıl eylül ile kasım arası en yoğun orman yangını sezonu olarak biliniyor.