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Covid-19 nedeniyle rekor ölüm

5 Kasım 2020
dünya genelinde covid-19





Corona virüs salgınında yaklaşık yedi ay sonra can kaybı rekoru kırıldı, 4 Kasım tarihinde dünya genelinde 9 bin 67 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 1 milyon 231 binin üstüne çıktı. Vaka sayısı ise 48 milyon 482 bini aştı.







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5 Kasım 2020

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