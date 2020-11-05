Covid-19 nedeniyle rekor ölüm

Dünya genelinde coronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 48 milyon 438 bini geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 231 bin 26 kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa’da salgının ikinci dalgası başladı. Dünya genelinde ise can kaybı rekoru kırıldı. 4 Kasım tarihinde 571 bin yeni vaka tespit edilirken 9 bin 67 kişi ise hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 48 milyon 438 bin 944’e çıkarken, virüs saptanan 34 milyon 674 bin 519 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 12 milyon 533 bin 399 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 9 milyon 801 bin 355 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 239 bin 829 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

“Brezilya (161 bin 170), Hindistan (124 bin 354), Meksika (93 bin 228), İngiltere (47 bin 742), İtalya (39 bin 764), Fransa (38 bin 674), İspanya (38 bin 118), İran (36 bin 579), Peru (34 bin 671), Arjantin (32 bin 520), Kolombiya (32 bin 13), Rusya (29 bin 217),

Güney Afrika (19 bin 585), Şili (14 bin 340), Endonezya (14 bin 259), Ekvador (12 bin 704), Belçika (12 bin 331, Irak (11 bin 128), Almanya (11 bin 28), Türkiye (10 bin 558) ve Kanada (10 bin 331).”