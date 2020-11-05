Covid-19 nedeniyle rekor ölüm

Corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda yakla\u015f\u0131k yedi ay sonra can kayb\u0131 rekoru k\u0131r\u0131ld\u0131, 4 Kas\u0131m tarihinde d\u00fcnya genelinde 9 bin 67 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Toplam \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 1 milyon 231 binin \u00fcst\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. Vaka say\u0131s\u0131 ise 48 milyon 482 bini a\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\nD\u00fcnya genelinde coronavir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131nda tespit edilen toplam vaka say\u0131s\u0131 48 milyon 438 bini ge\u00e7ti.\r\n\r\nCovid-19 g\u00f6r\u00fclen \u00fclke ve b\u00f6lgelerdeki vakalara ili\u015fkin g\u00fcncel verilerin derlendi\u011fi "Worldometer" internet sitesine g\u00f6re, d\u00fcnya genelinde vir\u00fcs nedeniyle 1 milyon 231 bin 26 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\nAvrupa'da salg\u0131n\u0131n ikinci dalgas\u0131 ba\u015flad\u0131. D\u00fcnya genelinde ise can kayb\u0131 rekoru k\u0131r\u0131ld\u0131. 4 Kas\u0131m tarihinde 571 bin yeni vaka tespit edilirken 9 bin 67 ki\u015fi ise hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nVaka say\u0131s\u0131 48 milyon 438 bin 944'e \u00e7\u0131karken, vir\u00fcs saptanan 34 milyon 674 bin 519 ki\u015fi sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015ftu. Tedavileri devam eden 12 milyon 533 bin 399 hasta bulunuyor.\r\n\r\nEn fazla vaka ve \u00f6l\u00fcm\u00fcn g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ABD'de 9 milyon 801 bin 355 ki\u015fide Covid-19 tespit edildi, salg\u0131n nedeniyle 239 bin 829 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nABD'nin yan\u0131 s\u0131ra \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 10 bini ge\u00e7en \u00fclkeler ise \u015f\u00f6yle s\u0131raland\u0131:\r\n\r\n"Brezilya (161 bin 170), Hindistan (124 bin 354), Meksika (93 bin 228), \u0130ngiltere (47 bin 742), \u0130talya (39 bin 764), Fransa (38 bin 674), \u0130spanya (38 bin 118), \u0130ran (36 bin 579), Peru (34 bin 671), Arjantin (32 bin 520), Kolombiya (32 bin 13), Rusya (29 bin 217),\r\n\r\nG\u00fcney Afrika (19 bin 585), \u015eili (14 bin 340), Endonezya (14 bin 259), Ekvador (12 bin 704), Bel\u00e7ika (12 bin 331, Irak (11 bin 128), Almanya (11 bin 28), T\u00fcrkiye (10 bin 558) ve Kanada (10 bin 331)."\r\n\r\n