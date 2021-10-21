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Covid-19 2 can aldı

21 Ekim 2021
KKTC'de covid-19





KKTC’de son 24 saatte yapılan 16.559 test sonucunda 60’ı yerel 88 covid-19 pozitif vakaya tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybederken 76 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı KKTC’de son 24 saatte yapılan 16.559 test sonucunda 60’ı yerel 88 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 76 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

 



3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 25  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır.

 

16 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 4 kişi  İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

 

21 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.559

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  3

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

 

Yerel Vaka Sayısı: 60

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.328.674

 

Toplam Vaka Sayısı: 21.429

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.126

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1218

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37

 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1174

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1190

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 525

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 672

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6688

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 70.098





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21 Ekim 2021


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