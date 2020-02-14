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Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500’e yaklaştı

14 Şubat 2020

Çin’deki corona virüsü salgınında hem ölü sayısı hem yeni vaka sayısı her geçen gün artıyor. 250’den fazla kişinin öldüğü ve bir günde yaşanan en fazla ölüm olarak kayıtlara geçen günün ardından bugün, ölü ve vaka sayısında azalma görüldü. Virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı ise bin 500’e yaklaştı. Vaka sayısı 65 bine yaklaşmış durumda.

Çin’deki virüs salgınında hem ölü sayısı hem yeni vaka sayısı her geçen gün artıyor.

250’den fazla kişinin öldüğü ve bir günde yaşanan en fazla ölüm olarak kayıtlara geçen günün ardından bugün, ölü ve vaka sayısında azalma görüldü. 121 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 90 yeni vaka tespit edildi.

Corona virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı ise bin 500’e yaklaştı. Vaka sayısı 65 binin üzerinde.

Hubey’de vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Covid-19’u teşhiste kullanılan
yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

Öte yandan Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan “zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı.

Eyalet yetkilileri, virüsün yol açtığı enfeksiyonu tespit etmek için bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları kullanmaya başladı. Çinli bilim insanları virüsle mücadele çerçevesinde iki anti viral ilacı test etmeye başladı. İlaçlarla ilgili klinik test sonuçlarının haftalar içinde açıklanması öngörülüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 salgınının ekonomiye verdiği zararı yönetmek amacıyla işletmelere vergi indirimi dahil yardımda bulunma sözü verdi. Çin’in Guangcou ve Şıncın şehirlerindeki yerel meclisler, Kovid-19 salgınıyla mücadelede şahısları, şirketleri ve yönetimleri seferber etme hazırlığını öngören tasarıları kabul etti.

JAPONYA’DA İLK ÖLÜM

Japonya’da corona virüsüne yakalanan bir hastanın öldüğü duyuruldu. Böylece ülkede corona virüs kaynaklı ilk ölüm gerçeklemiş oldu.

Japon yetkililer Kaganawa kentinde yaşayan 80 yaşındaki bir kadının corona virüs nedeniyle öldüğü bilgisini paylaştı..
Japonya hastalığın öldürdüğü üçüncü ülke oldu.



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