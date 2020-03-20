Corona virüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi

ABD’de yapılan bir çalışmada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi. ABD’li bir hastadan alınan Covid-19’la enfekte olan hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak virüsün en net görüntüleri kaydedildi.

ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan son çalışmada, karantina altında bulunan bir hastadan alınan yeni tip corona virüs (Covid-19), hücreleri labaratuvar ortamında kültürlenerek incelendi.

CORONA VİRÜSÜN EN NET GÖRÜNTÜLERİ

Medikal görselleştirme uzmanları, virüsü sağlıklı hücrelerden ayırmak için renklendirdi. Yapılan çalışmada corona virüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.

Bilim insanları elektron mikroskobu kullanarak, Covid-19’a neden olan hatayı araştırdılar.