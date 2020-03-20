Dünya

Corona virüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi

20 Mart 2020

ABD’de yapılan bir çalışmada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi. ABD’li bir hastadan alınan Covid-19’la enfekte olan hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak virüsün en net görüntüleri kaydedildi.

ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan son çalışmada, karantina altında bulunan bir hastadan alınan yeni tip corona virüs (Covid-19), hücreleri labaratuvar ortamında kültürlenerek incelendi.

CORONA VİRÜSÜN EN NET GÖRÜNTÜLERİ
Medikal görselleştirme uzmanları, virüsü sağlıklı hücrelerden ayırmak için renklendirdi. Yapılan çalışmada corona virüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.

Bilim insanları elektron mikroskobu kullanarak, Covid-19’a neden olan hatayı araştırdılar.

Burada bir tarama elektron mikroskobu altında görülen yuvarlak sarı nesneler Covid-19’a neden olan virüsleri gösteriyor.

VİRÜSE İSMİNİ VEREN YAPILAR

Diğer bir fotoğrafta ise, virüs partiküllerine adını veren dış kenarındaki sivri uçları açıkça gösteriyor.  ‘Corona’ Latince taç veya hale anlamına geliyor.

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip corona virüsnedeniyle yaşanan can kaybı 10 bini aştı. İspanya’da ölü sayısı son 24 saate 235 artarak 1002’ye çıktı. İran’da ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1433’e yükseldi. Öte yandan iki gündür vaka sayısının artmadığı Çin, Hubey eyaletinde bazı seyahat kısıtlamalarını hafifletti. Virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan’ın hala giriş çıkışlara kapalı olduğu, 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantinanın kaldırılacağı ifade edildi.

İşte corona virüsün insan hücrelerinde ilerleyişinden kareler…

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Sosyal mesafe tedbirleriyle yaklaşık bir yıl yaşamamız gerekebilir

Sosyal mesafe tedbirleriyle yaklaşık bir yıl yaşamamız gerekebilir

18 Mart 2020
Photo of Her 10 vakadan sadece 1’i tespit edilebiliyor

Her 10 vakadan sadece 1’i tespit edilebiliyor

18 Mart 2020
Photo of ”Corona virüs nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir”

”Corona virüs nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir”

18 Mart 2020
Photo of AB, koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımlarından dolayı Çin’e ‘minnettar’

AB, koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımlarından dolayı Çin’e ‘minnettar’

18 Mart 2020
Photo of Ryanair tüm uçuşlarını iptal ediyor

Ryanair tüm uçuşlarını iptal ediyor

18 Mart 2020
Photo of Favipiravir adlı ilaç koronavirüs iyileşme süresini 11 günden 4 güne indiriyor

Favipiravir adlı ilaç koronavirüs iyileşme süresini 11 günden 4 güne indiriyor

18 Mart 2020
Photo of Koronavirüsün sondajları da etkileyebileceğinden korkuluyor

Koronavirüsün sondajları da etkileyebileceğinden korkuluyor

18 Mart 2020
Photo of Salgın KKTC’de artıyor – Dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aştı

Salgın KKTC’de artıyor – Dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aştı

18 Mart 2020
Photo of Koronavirüsle mücadeleden olumlu haberler: İlaçlar, antikorlar, aşı çalışmaları

Koronavirüsle mücadeleden olumlu haberler: İlaçlar, antikorlar, aşı çalışmaları

18 Mart 2020
Photo of Corona virüs Avrupa’nın tamamına yayıldı

Corona virüs Avrupa’nın tamamına yayıldı

18 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı