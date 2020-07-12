Türkiye

Çöp konteynerinden beslenip ormana döndüler

12 Temmuz 2020
Türkiye, Kars, Sarıkamış, bozayılar

Türkiye ‘de Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan bozayılar, yerleşim yerlerine inerek çöp konteynerlerinden besleniyor.

Türkiye, Kars, Sarıkamış, bozayılar

İnönü Mahallesi’ne inen 2 yavru bozayı sokaklarda gezdikten sonra çöp konteynerinde yiyecek aradı. Yavru ayılar konteynerlerdeki yiyecek atıklarıyla karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana döndü.

Türkiye, Kars, Sarıkamış, bozayılar

Aynı mahallede başka bir bozayı da bir evin bahçe duvarlarının üzerinde dolaştıktan sonra çöp konteynerindekilerle karnını doyurup uzaklaştı.

Türkiye, Kars, Sarıkamış, bozayılar

Sokaklarda gezen ayıları balkondan izleyen vatandaşlar, ayıların mahalleye inmemesi için yetkililerden yardım istedi.

Türkiye, Kars, Sarıkamış, bozayılar

Türkiye, Kars, Sarıkamış, bozayılar


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