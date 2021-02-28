Colin Kazım-Richards ikinci baharını yaşıyor

Wayne Rooney’nin Derby County’de teknik direktörlüğe getirilmesiyle kariyerinde yeniden çıkışa geçen 34 yaşındaki Colin Kazım, son maçlarda attığı kritik gollerle takımının ligde kalma mücadelesine önemli katkı sağlıyor.

Son olarak bu hafta Derby County ile Nottingham Forest arasında oynanan “Doğu Midlands” derbisinde takımı 1-0 gerideyken 84. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirerek maçın skorunu belirleyen Kazım Kazım, takımının maçta puan elde etmesinde başrolü oynadı.

Wayne Rooney’nin güvenini kazandı

Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran teknik direktör Philip Cocu’nun tavsiyesiyle geçen yıl ekim ayında Derby County’nin kadrosuna katılan Kazım Kazım, Hollandalı teknik adamın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verilmesinin ardından yerine getirilen Wayne Rooney’nin gelişiyle kariyerinde çıkışa geçti.

Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük görevi üstlenen Rooney’nin tercihiyle aralık ayından itibaren maçlara ilk 11’de başlayan Kazım Kazım, bugüne kadar 7 gole imza atarak takımının en skorer oyuncusu konumuna geldi.

Üstün performansıyla taraftarın en güvendiği oyuncular arasına kısa sürede adını yazdıran Kazım Kazımlı Derby County, 24 takımın yer aldığı ligde 38 puan toplayarak küme düşme hattından 18’inciliğe kadar yükseldi.