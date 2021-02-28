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Colin Kazım-Richards ikinci baharını yaşıyor

28 Şubat 2021
kazım kazım





Championship ekiplerinden Derby County’de forma giyen Kazım Kazım, son dönemde gösterdiği üstün performansla takımını sırtlıyor.





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28 Şubat 2021


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