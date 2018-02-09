Çocukların psikolojisi bozuluyor

KTFF tarafından gelişim ligi olarak organize edilen U15 Ligi’nde heyecan başlarken maçlarda alınan farklı sonuçlar tepkilere neden oldu

VELİLER TEPKİLİ:

6 grupta toplam 33 takımın yer aldığı ve 15 Yaş Altı çocukların mücadele ettiği ligde, ilk iki hafta geride kalırken birçok maçta takımların rakiplerine gol şansı tanımadan çift haneli rakamlı skorlarla galip gelmesi velileri çileden çıkardı

FUTBOLDAN SOĞUYORLAR:

Gazetemize ulaşan bazı veliler konuyla ilgili, bu tip skorların çocukların psikolojini olumsuz yönde etkilediğini ve futbolu sevdirmekten daha çok futboldan uzaklaştırdığını belirterek tepkilerini ortaya koydular

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından gelişim ligi olarak organize edilen U15 Ligi’nde heyecan başlarken maçlarda alınan farklı sonuçlar herkesi hayrete düşürdü ve tepkilere neden oldu.

6 grupta toplam 33 takımın yer aldığı ligde ilk iki hafta geride kalırken birçok maçta takımlar rakiplerine gol şansı tanımadan farklı skorlarla galibiyete ulaşıyor.

Bunlardan en dikkat çekeni ise Değirmenlik’in, Türkmenköy’ü 23-0 mağlup etmesi oldu.

Öte yandan birçok maçta daha takımlar rakipleri karşısında çift haneli rakamlı skorlarla galip gelirken mağlup olan takımlar neredeyse gol bile atamıyor.

Bu durum özellikle sporcu velileri tarafından büyük tepkilere yol açtı.

Gazetemize ulaşan bazı veliler konuyla ilgili, KTFF’nin Eğitim Üst Kurulu’na bağlı gelişim ligi olarak organize ettiği ve 15 Yaş Altı çocukların mücadele ettiği ligde bu tip skorların çocukların psikolojini olumsuz yönde etkilediğini ve futbolu sevdirmekten daha çok futboldan uzaklaştırdığını belirterek tepkilerini ortaya koydular .

İşte U15 Ligi’nde alınan bazı farklı skorlar

Değirmenlik-Türkmenköy: 23 – 0

G.Birliği-Mehmetçik: 16 – 0

Binatlı-Lefke: 14 – 0

Lapta-T. Ocağı: 0 – 12

Güvercinlik-M.T. Gücü: 0 – 11

D.T. Birliği-Ozanköy: 11 – 1

Çetinkaya-Yenicami: 0 – 10

Yenicami-Göçmenköy: 10 – 0