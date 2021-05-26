“Çocuklarımız sınavları tamamlayamıyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yıl sonu sınavlarını online yapma kararının ardından, “online sınav haftası” bazı okullarda sorunlu başladı. Atatürk Meslek Lisesi’nde öğrenim gören bazı öğrencilerin velileri Havadis’e ulaşarak çocuklarının sınavları yapmakta zorlandığını söyledi. İnternetin yavaşlığından şikayet eden veliler, sınav haftasının 3 gün önce başladığını ve internet kopukluğu nedeniyle çocukların sınavları tamamlayamadığını belirtti. Sınavların yapıldığı online platformda da sorunların yaşandığını belirten veliler yetkililerden bu soruna çare bulmasını istedi.