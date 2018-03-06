Çocuklardan çevrenin korunup güzelleştirilmesine katkı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteklediği Vakıflar Arabahmet İyilik Evi Çocukları, “Hatırlamak Güzeldir 2” etkinliğine destek vererek, çevrenin korunup, güzelleştirilmesine katkı sağladı.

Vakıflar İdaresi’nden tapılan açıklamaya göre, Studio 21 ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ortak çalışması olan “Hatırlamak Güzeldir 2” etkinliğiyle, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde değerlerin hatırlanması, çevrenin güzelleştirilmesi ve farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

“Hatırlamak Güzeldir” ismiyle gerçekleştirilen boyama etkinliğine katılan çocuklar, neşeli ve verimli zamanlar geçirdi.