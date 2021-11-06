“Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite” semineri

Girne Belediyesi Danışma Ve Destek Merkezi “Çocuklarda Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite” konulu online seminer 9 Kasım’da verilecek

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin çevirim içi düzenlediğini seminerler kapsamında 9 Kasım 2021 Salı günü saat 19:30’da “Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite” konusu konuşulacak.

Zoom Platformu üzerinden ücretsiz gerçekleşecek ve Uzman Psikolojik Danışman Süheyla Timuçin’in konuşmacı olacağı seminer sonrası katılımcılara katılım sertifikası verilecek.

Program çerçevesinde 20 Kasım 2021 Cumartesi günü Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, saat 11:00’de Çocuk İstismarı Soruşturma Uzmanı Gülhan Gündüz, Eğitimci, Polis ve Uzmanlara Yönelik “Çocuk Haklarından Doğan Çocuk Koruma”;

Yrd. Doç. Dr. Psikolog Damla Alkan “Çocuğa Yönelik Fiziksel ve Duygusal Şiddet”;

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Av. Deniz Düzgün, “Çocuk Hakları ve Hukuki Boyutları”;

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, saat 19:00’da Akademisyen Av. Çiçek Göçkün Bayramoğlu “Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Hakları” konularında bilgiler aktaracak.