Çocuklar kürüsel ısınmaya karşı ayakta

Bugün aralarında Kıbrıs’ın hem kuzeyinin hem de güneyinin de bulunduğu 139 ülkede hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için Küresel İklim Grevi eylemleri yapılacak.

16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg’in başlattığı üçüncü dalga protestoların bugüne kadar düzenlenen en büyük iklim gösterileri olması bekleniyor. 15 Mart ve 24 Mayıs’ta düzenlenen ilk iki eyleme dünya genelinde iki milyondan fazla genç katılmıştı.

Bugünkü eylemlere çevre örgütleri, sendikaların da destek veriyor. Aralarında Amazon ile Microsoft’un da bulunduğu büyük şirketlerin çalışanlarının greve katılması bekleniyor.