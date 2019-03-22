Çocuklar ile geçmişten geleceğe

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 21 Mart Dünya Kukla günü nedeni ile tiyatro oyuncusu İzel Seylani’nin Karagöz ve Hacivat gölge kukla oyununu Tatlısu İlkokulu’ndaki öğrenciler ile buluşturdu.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Tatlısu İlkokulu’ndaki öğrencilere geçmişte eğlence ve oyunun nasıl olduğu anlatılırken günümüzde kullanılan ve gelecekte de hayatımızda çok daha fazla yer alacak sanal gerçeklik üzerinden oyunlar deneyimletildi.

Tatlısu İlkokulu’nda öğrenim gören, okul öncesi sınıf öğrencileri ve 1. sınıftan 5. sınıfa kadar toplam 120 öğrenci gölge kukla oyununu büyük bir ilgi ve keyif ile izledi.

Karagöz ve Hacivat gölge kukla oyunu, hikâyesini çocuklara çevreyi temiz tutmanın önemini anlatmak üzerine kurgulandı, onları güldürerek ilerde de verilen mesajların anımsanmasını amaçladı.

Etkinlik kukla oyunu sonrası büyük bir heyecan ile deneyimlenen sanal gerçeklik oyunları ile sonra erdi.

Tatlısu İlkokulu müdürü Mehmet Erden ve öğretmenlerinin büyük keyif aldığı gösteri sonrasında, okul müdürü Mehmet Erden yaptığı açıklamada:

“21 Mart Dünya Kukla Günü nedeni ile Turkcell sponsorluğunda okulumuzda Karagöz ve Hacivat gölge kukla oyunu ve günümüz teknolojisinin gösterildiği bir etkinlik düzenlemiştir.

Bizim gibi konumu şehirden uzak olan okullarda okuyan öğrencilerin bu gibi etkinliklere erişimi oldukça güçtür. Bu etkinliğin okulumuza getirilip, öğrencilerimizin bu deneyimi yaşamaları bizleri çok sevindirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımızın Turkcell ile iş bilirliği ile gerçekleştirdiği bu etkinlik için bakanlığımıza, Turkcell’e ve bize bu güzel oyunu sergileyen İzel Seylani’ ye teşekkür eder, bu ve buna benzer etkinliklerin devam etmesini dilerim.” diyerek sözlerini tamamladı.

Turkcell Marka ve Müşteri Denetimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış ise;

Kuzey Kıbrıs Turkcell kurulduğu günden bugüne ülkemize birçok alanda yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile katkı koymaya devam ediyor.

Çocuklara yönelik projelerimizde çevre odağı ile adamızın yeşillendirilmesi ve çevreye duyarlı olunması, ülkemizin en değerli misafirlerinden olan kaplumbağaların korunması, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği kapsamında trafik odağında Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan eğitimler ile geleceğe yollarda bilinçli sürücüler yetiştirilmesine yer verilmektedir.

Çocuk ve eğitim odağında ayrıca halen devam eden teknoloji seminerleri ile her yıl 30 ortaokulda 1500 den fazla öğrenciye teknolojiden nasıl en doğru şekilde faydalanacaklarını anlatan ve onları bilinçli teknoloji kullanıcısı bireyler olmalarını hedefleyen eğitimler de veriyoruz.

Barış, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için Turkcell olarak daha birçok proje yapmaya devam edeceğiz diyerek sözlerini tamamladı.