“Çocuk ve Yetişkinlerde Güncel Aşılar ve Hemşirelik Uygulamaları” konulu çevrimiçi seminer düzenlenecek

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, “Çocuk ve Yetişkinlerde Güncel Aşılar ve Hemşirelik Uygulamaları” konulu çevrimiçi seminerlerin ilkini 30 Mart’ta yapacak.

Birlikten yapılan açıklamada, sürekli eğitim birimi tarafından düzenlenecek seminerin YDÜ, UKÜ ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Meslektaşlarımızın düzenli eğitimlerinize özen gösteren birliğimiz hayat boyu eğitime önem vermektedir.” denilerek, üyelere kayıtlarını yaptırmaları çağrısında bulunuldu.