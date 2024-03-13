“Çocuk ve Yetişkinlerde Güncel Aşılar ve Hemşirelik Uygulamaları” konulu çevrimiçi seminer düzenlenecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 13, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

“Çocuk ve Yetişkinlerde Güncel Aşılar ve Hemşirelik Uygulamaları” konulu çevrimiçi seminer düzenlenecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, “Çocuk ve Yetişkinlerde Güncel Aşılar ve Hemşirelik Uygulamaları” konulu çevrimiçi seminerlerin ilkini 30 Mart’ta yapacak.

Birlikten yapılan açıklamada, sürekli eğitim birimi tarafından düzenlenecek seminerin YDÜ, UKÜ ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde yapılacağı belirtildi.


Açıklamada, “Meslektaşlarımızın düzenli eğitimlerinize özen gösteren birliğimiz hayat boyu eğitime önem vermektedir.” denilerek, üyelere kayıtlarını yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

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Tags:Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği
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