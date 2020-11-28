”Cittaslow Lefke Dans ve Cimnastik Okulu” açıldı

Gürsel KARAGÖZLÜ

”Cittaslow Lefke Dans ve Cimnastik Okulu” resmi açılışı ve ilk gösterisi, Lefke’de Vasıf Palas binasında Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Cimlastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapmazoğlu ve Eğitmen Çise Mevlit tarafından açıldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Lefke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen “Cittaslow Lefke Dans ve Cimnastik Okulu” nun açılarak faaliyete geçmesinden sonra, 1 sadikalık saygı duruşu ve istiklal marşının akunması ile devam ett. Daha sonra Cimlastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapmazoğlu, ve Federasyon yetkilileri Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’ya, Belediye Müdürü Haluk Giray’a ve eğitmen Çise Mevlit’e Çiçek ve plâket verildiler.

Çiçek ve plaket takdiminden sonra Çise Mevlit’in koordinatörlüğünde başlayan cimnastik çalışmalarında Sergen Dans grubu gösterisinden sonra, Lefkoşa Cimlastik kulübü sporcuları çeşitli gösteriler yaparak ilk taklalarını attılar.

Cimnastikçilerin gösterileri büyük takdir topladı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Cittaslow Lefke Dans ve Cimnastik Okulunun resmi açılış töreninde şu açıklamayı yaptı, “Çocuklarımızın olduğu her yerde gelecek vardır, yarın vardır, umut vardır. Çocuklarımızın kalplerine sevgi tohumları ekmeye; onlara spor alışkanlığı kazandırarak geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Merkezden uzak kalan Lefke bölgesindeki çocukların kötü alışkanlıklardan uzan durması için Lefke bölgemizdeki çocuklarımız da takla atmaya başladı. Bu güzelliğin oluşmasına olanak sağlayan başta Lefke Belediye başkanı Aziz Kay, Haluk Giray ve Çise Mevlit’e ve tüm katkı koyan herkese teşekkür ederiz.”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya yaptığı açıklamada; KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından gelen bu talep üzerine bölge gençlerinin ve insanlarının spor yapabilmeleri için hemen evet dediklerini belirterek, açılışı yapılan merkezde emeği geçen herkese ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.