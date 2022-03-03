CITTASLOW belediyeleri artık Google Maps’ta rahatlıkla bulunabilecek.

(MHA) Cittaslow Beledyeleri’nin Google Maps’ta bulunarak ülkemizin değerlerini dünyaya aktarmak adına gerçekleştirdikleri çalışmada imzalar Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde atıldı.

Ülkemizi temsil eden 5 Cittaslow Belediye Başkanları; Yeni Boğaziçi Belediyesi, Lefke Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Tatlısu Belediyesi ve Kıbrıs Yaşam Şirketi direktörü Eser Sonat, ülkemizdeki değerlerin, yolların, üretim alanlarının diğer ülkelerde ve Cittaslow Belediyeleri’nde Google Maps üzerinden erişebilecekleri bir protokole imza attılar.

Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar yaptığı konuşmada bu projeden şu şekilde bahsetti;

“Bu proje ülkemizin değerlerini tüm dünyaya aktarmak açısından çok verimli bir proje. Ülkemizi, Cittaslow Belediyeleri olarak 34 ülke ve 283 Kardeş Belediyemize temsil ediyoruz.”

Ülkemizi temsil eden 5 Cittaslow Belediyesinin kendi çabalarıyla yaptıkları organizasyonları dünyada bulunan Belediyelere aktarmak amacında olduklarını söyleyen Zurnacılar, bu anlamda Cittaslow Belediyelerine çok değerli katkılarını sağlayan Kıbrıs Yaşam Şirketi’ne, özellikle Kıbrıs Yaşam Şirketi direktörü Eser Sonat Bey’e ve katkı koyan herkese Cittaslow Belediyeleri adına teşekkür etti.

Bu projesi bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini söyleyen, Evergreen Developments ve iş ortaklarından Kıbrıs Yaşam Şirketi direktörü Eser Sonat, bu projenin kendileri için heyecan verici bir proje olduğunu söyledi. Şirket politikalarına uygun olduğundan bu tarz projelere yatırım yapmak amacında olduklarına değinen Sonat, tüm Belediye Başkanlarına geldikleri için ve yapılan iş birliği için teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından protokol sırasıyla; ve Kıbrıs Yaşam Şirketi direktörü Eser Sonat, Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan olmak üzere imzalar atıldı.

CİTTASLOW NEDİR?

Cittaslow, belediyelerin üye olabildiği, Merkezi İtalya’da bulunan uluslararası bir birliktir. Birliğin merkezi İtalya’nın Orvieto kentindedir. Birlik’in üyeler arasında seçilen bir başkanı, başkan yardımcıları ve Birlik’in faaliyetlerini sürdürmekle görevli Genel Sekreteri bulunmaktadır.

Cittaslow hareketinin kuruluş amacı kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan kentlerin birbirine benzemesine, aynılaşmasının önüne geçilmesidir. Kentlerin yönetilirken yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerin, zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi, birliğin üye kentler için ortaya koyduğu kriterler vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. (MHA)