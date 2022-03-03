ABD’de COVID-19’dan ölenlerin sayısı 954 bin 519’a yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 51 bin 860 artarak 79 milyon 143 bin 885 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2 bin 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 954 bin 519’a çıktı.

California, 8 milyon 987 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 626 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 844 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 85 bin 827 ile ilk sırada bulunurken, Texas’ta 85 bin 260, Florida’da ise 70 bin 247 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 254 milyona yakın kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 94 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.