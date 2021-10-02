Çin’in 38 savaş uçağı Tayvan hava sahasını ihlal etti

BBC’nin haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerine ait 25 uçağın dün gündüz saatlerinde, 13 uçağın da akşam saatlerinde ADIZ’ın güneybatısında uçtuğu belirtildi.

Tayvan yönetimi, Çin’in bölgesel barışa zarar vererek “kasıtlı” şekilde askeri saldırganlığa giriştiğini vurguladı.

Öte yandan Çin’in ilk kez bu kadar geniş çaplı ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.

Çin 15 Haziran’da 28, 5 Eylül’de 19, 16 Eylül’de 9 ve 23 Eylül’de de 24 savaş uçağıyla ADIZ’yi ihlal etmişti.