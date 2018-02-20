Çin’de yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 10 ölü

Çin’in güneyindeki Ciangşi eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.



Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Ningdu kasabasında yolcu otobüsü, seyir esnasında yoldan çıkarak 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada 9 kişi olay yerinde, bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otobüsün 19 kişi taşıma kapasitesinde olduğu ancak kaza sırasında araçta sürücü dahil 32 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralı 22 kişinin çevre hastanelerde tedavilerine başlandığı, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.