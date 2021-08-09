Dünya

Çin’de tekne alabora oldu: 8 kişi öldü

9 Ağustos 2021
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Çin’in Beihai kenti açıklarında 30 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Çin’in Guangxi eyaletine bağlı Beihai kenti açıklarında içinde 30 yolcu bulunan tekne alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kurtarma ekipleri kazaya helikopter ve teknelerle müdahale etti.

Arama ve kurtarma faaliyetleri devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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9 Ağustos 2021


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