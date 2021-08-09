Çin’de tekne alabora oldu: 8 kişi öldü

\u00c7in'in Beihai kenti a\u00e7\u0131klar\u0131nda 30 ki\u015fiyi ta\u015f\u0131yan tekne alabora oldu. Kazada 8 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 5 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c7in\u2019in Guangxi eyaletine ba\u011fl\u0131 Beihai kenti a\u00e7\u0131klar\u0131nda i\u00e7inde 30 yolcu bulunan tekne alabora oldu. Kazada 8 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 5 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\nKurtarma ekipleri kazaya helikopter ve teknelerle m\u00fcdahale etti.\r\n\r\nArama ve kurtarma faaliyetleri devam ederken kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n