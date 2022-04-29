Çin’de salgın endişesi: Pekin’de okullar kapatıldı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 5 bin 659, hastalık belirtisi göstermeyen 10 bin 29 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 100 vaka görüldü.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay’da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 5 bin 487, göstermeyen 9 bin 545 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 52 kişi öldü.

Karantina tedbirlerinin beşinci haftasına girilen kentte vaka sayısı, 4 günlük düşüşün ardından yeniden arttı.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay’da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart’ta ilan edilen “kademeli” kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Yetkililer. kapanma tedbirlerinin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını açıklamıştı.

Pekin, Şanghay gibi olur mu?

Başkent Pekin’de de ilk kez 22 Nisan’dan görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 47, göstermeyen 2 vaka tespit edildi.

Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kentteki tüm okulların bugünden itibaren kapatıldığını duyurdu.

Merkez, dün yaptığı açıklamada, o güne dek tespit edilen vakaların yaklaşık üçte birinin 6 okul ve 3 anaokulundaki çocuklarda görüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, 11 merkez ilçe ve bir özel ekonomik bölgede toplu testler uygulanıyor. Kentte Şanghay’dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Pekin’deki yeni salgın dalgasında ilk vakalar 22 Nisan’da kaydedilmiş, öncesinde virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı açıklanmıştı.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 214 bin 243 vaka tespit edildi, 4 bin 975 kişi öldü.