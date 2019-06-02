Dünya

Çin’de metrodaki göçükte ölü sayısı 5’e yükseldi

2 Haziran 2019

Çin’in kuzeydoğusundaki Şandong eyaletinde bir metro inşaatında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 5’e yükseldi.

Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, Şandong eyaletinin Çingdao kentindeki metro şebekesinin 4 numaralı hattının inşaatında, 28 Mayıs’ta göçük meydana geldi.

Olayda kaza sonrası 3 kişi yaşamını yitirirken arama kurtarma çalışmalarında bugün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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