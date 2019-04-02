Çin’de bir öğretmen 23 çocuğu zehirledi

Çin’de bir kreşte 23 çocuğu zehirlediğinden şüphelenilen öğretmen gözaltına alındı.

Polis, ülkenin doğusunda Ciaozuo’daki bir kreşte çocukların yemeğine yüksek miktarda sodyum nitrat koyduğundan şüphelenilen ve soyadı Vang olan öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı.

Geçen hafta yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, yerel basın öğretmenin bir meslektaşından öç almak için çocukları zehirlemeye kalkıştığını yazdı.

Beijing News, çocukların kahvaltının ardından kusmaya ve bayılmaya başladığını ve hastaneye kaldırıldıklarını aktardı.

Şinhua ajansı da zehirlenen çocuklardan durumu ağır olan biri dahil 8’inin hala tedavi gördüğünü, 15’inin taburcu edildiğini bildirdi.

OKUL GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Okulun ayrıca geçici olarak kapatıldı ve çocukların ise diğer anaokullarına dağıtıldığı öğrenildi.

Sodyum nitrit çoğu zaman eti iyileştirmek için gıda katkı maddesi olarak kullanılır, ancak yüksek miktarlarda kullanımı zehirli olabilir.

Çin’de 2002 yılında Nancing’de fare zehri koyulan atıştırmalıkları yiyen çoğu öğrenci 42 kişi hayatını kaybetmişti. Atıştırmalıklara fare zehri koyduğu ortaya çıkan kişi idam edilmişti.