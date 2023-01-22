Çin’de Ay Yeni Yılı kutlandı

Ülke, 12 Hayvanlı Ay Takvimi’ne göre 22 Ocak’ta “Kaplan Yılı”nı geride bırakarak “Tavşan Yılı”na girdi.

“Sıfır vaka” olarak adlandırılan katı salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin geçen yılın sonunda terk edilmesinin ardından ülke, üç yıl sonra ilk kez Ay Yeni Yılı’nı toplu testler, karantina tedbirleri ve seyahat kısıtlamaları olmadan karşıladı.

Yeni yıl arifesinde başkent Pekin’de ve ülkenin pek çok şehrinde caddeler ve sokaklar, kırmızı renkli Çin fenerleriyle süslendi.

Evlerin kapılarının üzerine tavşan figürlerinin yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu ikili şeritler yapıştırıldı.

Çinliler, yeni yılda ebeveynlerini ziyaret etti, arife akşamı yeni yıl yemekleri ailece yenildi, yeni yıl günü tapınaklara ziyarette bulunuldu.